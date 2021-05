Quando cominceremo a vaccinare gli adolescenti



Quando in Italia cominceremo a vaccinare contro il Covid gli adolescenti? Ha risposto a questa domanda Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del Farmaco: “L’Aifa, dopo l’Ema, autorizzerà questo vaccino nel giro di uno o due giorni, domani o al massimo lunedì. Poi dipenderà dalla disponibilità dei vaccini, come sappiamo per questa età sono raccomandati i vaccini a mRna”.

