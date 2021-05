Quando potremo vaccinarci in farmacia: la situazione regione per regione



In Val D’Aosta è già possibile vaccinarsi in farmacia; la prossima regione in cui si potrà farlo sarà il Lazio (dal primo giugno) quindi – intorno alla metà del prossimo mese – si partirà anche in Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Toscana, Umbria, Campania e Calabria. Le altre regioni sono invece in ritardo.

