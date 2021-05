Quando saranno vaccinati i giovani dai 12 ai 15 anni in Italia



L’EMA ieri ha approvato l’uso del vaccino Pfizer – BionTech per la fascia d’età 12-15 anni e per la prossima settimana è atteso il pronunciamento dell’Aifa: da quel momento in poi, alla luce dei nuovi criteri della campagna di immunizzazione, anche gli adolescenti potranno essere vaccinati. Le prime dosi, quindi, verranno iniettate i primi di giugno.

