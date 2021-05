Quante sono le province italiane con zero casi Covid



Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute migliora la situazione epidemiologica in molte aree dell’Italia: si registrano anche alcune province con zero casi nelle ultime 24 ore: si tratta di Enna in Sicilia, Viterbo nel Lazio, Oristano e Sud Sardegna. Ma ci sono anche molte province con meno di 10 casi e con meno di 5 casi.

Continua a leggere



Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute migliora la situazione epidemiologica in molte aree dell’Italia: si registrano anche alcune province con zero casi nelle ultime 24 ore: si tratta di Enna in Sicilia, Viterbo nel Lazio, Oristano e Sud Sardegna. Ma ci sono anche molte province con meno di 10 casi e con meno di 5 casi.

Continua a leggere

Continua a leggere