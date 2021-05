Quanto sono calati contagi e ricoveri Covid nell’ultimo mese in Italia (anche grazie ai vaccini)



Migliora in Italia l’epidemia di Covid-19. Da settimane, infatti, è cominciato il trend di discesa della curva dei contagi, dei ricoveri in ospedale e di quelli in terapia intensiva, che hanno consentito a tutte le regioni di passare in zona gialla. Eppure solo un mese fa la situazione era completamente diversa anche per via del minor numero di vaccinazioni effettuate.

