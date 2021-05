Raffaele Renda insieme a Martina Miliddi: “È una situazione strana”



Martina Miliddi e Raffaele Renda, ex allievi di Amici 20, stanno continuando a sentirsi e a conoscersi, nonostante la distanza. La ballerina infatti vive in Sardegna, mentre Renda in Calabria. “Se son rose fioriranno, non lo so”, spiega lui via Instagram con un velo di incertezza, ma confermando che il loro rapporto, nato dopo l’addio di Martina ad Aka7even, sta andando avanti.

Continua a leggere



Martina Miliddi e Raffaele Renda, ex allievi di Amici 20, stanno continuando a sentirsi e a conoscersi, nonostante la distanza. La ballerina infatti vive in Sardegna, mentre Renda in Calabria. “Se son rose fioriranno, non lo so”, spiega lui via Instagram con un velo di incertezza, ma confermando che il loro rapporto, nato dopo l’addio di Martina ad Aka7even, sta andando avanti.

Continua a leggere

Continua a leggere