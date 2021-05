Ragazza di 22 anni muore folgorata in bagno: stava guardando la tv sul cellulare sotto carica



Tragedia in Svizzera giovedì sera: una giovane ragazza ha perso la vita, folgorata in bagno mentre era nella vasca a guardare la tv sul telefonino sotto carica. Una leggerezza che le costata la vita: da definire le cause correlate, una spina difettosa, oppure il telefono può essere finito in acqua con tutto il carica, come avvenne nel 2017 a una ragazza di Crotone. In quel caso la ciabatta elettrica cadde nella vasca e per lei non ci fu nulla da fare.

