Ragazzino pestato da baby gang viene salvato da una donna: “Non ce la faccio più, voglio morire”



È intervenuta senza pensarci due volte per salvare quel ragazzino vittima di una baby gang. La giovane donna che ha fatto fuggire un gruppo di ragazzini intenti a picchiare un coetaneo in strada ha denunciato con un lungo post su Facebook quanto accaduto venerdì pomeriggio a Villazzano in provincia di Trento: “Il ragazzino a terra piangeva, aveva la testa piena di sangue e i pantaloni tutti strappati”, le parole di Marianna che conclude il suo racconto con parole di conforto per la vittima.

