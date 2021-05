Rasi (ex Ema): “Vaccino Covid per 12-15enni molto utile per raggiungere immunità di gregge”



L’approvazione da parte dell’Fda del vaccino anti-Covid Pfizer per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni “sarà molto utile perché è la fascia di popolazione fondamentale senza la quale non si raggiunge l’immunità di gregge”. È il parere di Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia del farmaco Ema e oggi consulente del Commissario per l’emergenza Coronavirus.

