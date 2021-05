Ravenna, carico d’armi per Israele bloccato dai sindacati: l’armatore rinuncia, sciopero revocato



La protesta con tanto di presidio era stata indetta per giovedì 3 giugno, giorno in cui la nave Asiatic Liberty ormeggerà alle banchine delle porto di Ravenna. Ma l’armatore non imbarcherà container contenenti materiale ad uso bellico destinato al porto israeliano di Ashdod. I sindacati: “I lavoratori sentivano la responsabilità morale e si rifiutavano di essere in qualsiasi modo complici di quel tragico conflitto”

