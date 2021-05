Reggio Emilia, 18enne Saman Habbas scompare dopo no a nozze combinate: si indaga per omicidio



I carabinieri del comando provincia di Reggio Emilia stanno cercando la 18enne Saman Habbas scomparsa da ormai un mese dal piccolo comune di Novellara dove viveva con la famiglia. Nei mesi scorsi, ancora minorenne, aveva rifiutato un matrimonio combinato organizzato dai suoi genitori poi denunciati. La famiglia è tornata in Pakistan in fretta e furia, hanno spiegato gli inquirenti che ora stanno indagando per omicidio.

Continua a leggere



I carabinieri del comando provincia di Reggio Emilia stanno cercando la 18enne Saman Habbas scomparsa da ormai un mese dal piccolo comune di Novellara dove viveva con la famiglia. Nei mesi scorsi, ancora minorenne, aveva rifiutato un matrimonio combinato organizzato dai suoi genitori poi denunciati. La famiglia è tornata in Pakistan in fretta e furia, hanno spiegato gli inquirenti che ora stanno indagando per omicidio.

Continua a leggere

Continua a leggere