Reggio Emilia, Saman scomparsa dopo essersi opposta al matrimonio combinato: si indaga per omicidio



Saman si era opposta al matrimonio combinato che i genitori avevano organizzato per lei in Pakistan. La 18enne aveva denunciato i familiari ed era stata ospitata in una struttura protetta del Bolognese. Nel mese di aprile aveva deciso di tornare a casa. Da allora non si hanno più sue notizie: le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona aprono ora la pista dell’omicidio.

