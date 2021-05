Resta impigliata in un macchinario calzaturiero nel Trevigiano: 34enne si procura scalpo nella nuca



Si è procurata un vero e proprio scalpo nella nuca in seguito a un grave incidente avvenuto sul posto di lavoro, in una ditta calzaturiera di Asolo. Un’operaia di 34 anni è stata ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale San Giacomo di Castelfranco. La donna non è in pericolo di vita ma il bollettino medico resta riservato.

