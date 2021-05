Riccardo Pozzoli diventa papà, l’annuncio dell’ex di Chiara Ferragni



L’annuncio è arrivato sulle pagine social dell’imprenditore sposato con la modella francese Gabrielle Caunesil da circa due anni, con una foto nel tipico stile contemporaneo in cui i due mostrano l’ecografia in primo piano. Pozzoli è noto per essere stato l’ex socio, nonché ex compagno, di Chiara Ferragni.

