Rientra in Italia la coppia bloccata in India per adottare una bimba: entrambi positivi e ricoverati



È rientrata in Italia, attraverso un volo sanitario attrezzato per il bio-contenimento grazie alle donazioni arrivate da tutta Italia, la coppia che era rimasta bloccata in India, dove si era recata per adottare una bambina. Entrambi sono positivi: “Adesso siamo all’ospedale di Careggi, io a malattie infettive con l’ossigeno perché la broncopolmonite bilaterale è abbastanza importante. Anche mio marito si trova in terapia sub intensiva e purtroppo sta molto male anche lui”, ha raccontato la donna.

Continua a leggere



È rientrata in Italia, attraverso un volo sanitario attrezzato per il bio-contenimento grazie alle donazioni arrivate da tutta Italia, la coppia che era rimasta bloccata in India, dove si era recata per adottare una bambina. Entrambi sono positivi: “Adesso siamo all’ospedale di Careggi, io a malattie infettive con l’ossigeno perché la broncopolmonite bilaterale è abbastanza importante. Anche mio marito si trova in terapia sub intensiva e purtroppo sta molto male anche lui”, ha raccontato la donna.

Continua a leggere

Continua a leggere