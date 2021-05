Ristoratore tira tenda per proteggere clienti da pioggia: 400 euro di multa e un giorno di chiusura



Chiusura per un giorno e 400 euro di multa per Romualdo, pizzeria di San Niccolò a Firenze. “Così è come se avessi lavorato gratis. Farò ricorso – ha detto il ristoratore Romualdo Rizzuti – Ho seguito le regole, ho agito secondo la legge. Il ricircolo d’aria c’era perché i lati erano completamente aperti”

