Ritirato il latte Candia. “Contaminazione batterica”, l’allerta del Ministero della Salute



Il prodotto interessato è il latte ad alta digeribilità a marchio Candia. Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico è cioè una “contaminazione batterica per problema di sterilizzazione che non rappresenta un rischio serio per la salute”, come si legge nell’apposita scheda sul sito del dicastero.

