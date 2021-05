Roberta Zacchero de Il Collegio 4 vittima di molestie: “Un verme schifoso ha iniziato a toccarsi”



Roberta Zacchero ex protagonista de Il Collegio 4 ha raccontato uno spiacevole episodio di molestie, durante un viaggio in treno. La ragazza di Torino, oggi 18 enne, è apparsa visibilmente scossa: “Mi si è seduto davanti un verme schifoso”, scrive a corredo di un video dove mostra il tremolio delle mani per lo spavento, “ha iniziato a toccarsi di fronte a me. Ovviamente dopo averlo filmato mi sono alzata e ho cambiato posto. Il mondo è un posto orribile”, ha raccontato ai suoi follower.

