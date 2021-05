ROMA IO TI RACCONTO E CANTO, al teatro Vittoria dal 18 al 22 maggio 2021

Dal 18 al 22 maggio 2021

ROMA, IO TI RACCONTO E CANTO

150 ANNI DI STORIE DI VITA DELLA CAPITALE

Dallo stornello al rap

di Elena Bonelli

con Giandomenico Anellino chitarra

Ospiti cantautori e rapper di nuova generazione

Costumi Nicoletta Ercole – Luci Maurizio Fabretti

A cura di Alvia Reale

Produzione Roma nel Mondo

Elena Bonelli, Voce di Roma ed ambasciatrice della canzone romana nel mondo, da oltre 20 anni è impegnata nel difendere e diffondere il grande patrimonio della canzone romana, soprattutto tra i giovani, affinché possano conoscerlo e svilupparlo in personale linguaggio musicale. L’artista torna infatti sulla scena con uno spettacolo completamente nuovo “Roma, io ti racconto e canto – Dallo Stornello al Rap” al Teatro Vittoria dal 18 al 22 Maggio 2021, accompagnata da alcuni ragazzi scelti tra le migliori leve canore della capitale. Lo spettacolo, è un viaggio musicale nei 150 anni di storia di “Roma capitale d’Italia” e racconta la società e la vita di ogni epoca attraverso le canzoni romane più belle ed il loro background. Roma Capitale e canzone romana sono due binari che viaggiano paralleli dalla loro nascita in poi; dal primo brano musicale “Le Streghe” continuando con i grandi classici come “Barcarolo Romano” di Balzani a “Tanto pe’ cantà” di Petrolini, da “Le Mantellate” di Strehler a “Valzer della toppa” di Pasolini, fino ad arrivare a “Me so ‘mbriacato” di Mannarino e “Passame er sale” di Luca Barbarossa citando i più moderni cantautori di oggi fino al giovanissimo Ultimo. Di decennio in decennio le note raccontano gli eventi della città più ammirata del mondo, e qui accompagnano lo spettatore attraversando un secolo e mezzo di storia con leggerezza e divertimento. Si sa, le canzoni sono da sempre l’anima di un luogo e di un tempo: rappresentano i sentimenti più profondi delle città in cui sono nate e del popolo che le canta. Assistere allo spettacolo significa volare attraverso le canzoni dentro tante epoche diverse. Significa conoscere e scoprire centinaia di artisti e di personaggi semplicemente eccezionali, dalla cultura popolare degli stornelli, alla scuola romana dei cantautori, fino al vitale dialetto dei giovani rapper romani.

Ad accompagnare la Bonelli, tre ragazzi della nuova generazione di cantautori e rapper romani, selezionati tra 400 proposte e la virtuosa chitarra di Giandomenico Anellino che riproporrà in una nuova dimensione più intima il grande repertorio della canzone romana. Lo spettacolo sarà a cura di Alvia Reale. Così nasce questo nuovo spettacolo, dal desiderio di dare il giusto valore all’anima della cultura popolare, nella speranza che sui volti delle persone torni “l’antico modo di sorridere”, come diceva Pasolini. Perché, seguitava il grande autore, “chi possiede una propria cultura e si esprime attraverso di essa è libero.”

dal 18 al 22 maggio 2021 (h 20.00, mercoledì 19 h 17.00)

TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio)

Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it

Come arrivare: Metro: Piramide; Bus: 170, 781, 83, 3

Comunicazione: info@teatrovittoria.it e uffstampa@teatrovittoria.it

Responsabile Ufficio Stampa: Teresa Bartoli 348.7932811 – ter.bartoli@gmail.com

Biglietti (prevendita inclusa):

intero: platea € 30, galleria € 24

ridotto (under 26/over 65): platea € 23, galleria € 20

bambini (under 12): platea € 15, galleria € 14

