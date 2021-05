Rosalinda Cannavò: “Sì, sono ingrassata! Ho chili in più di felicità e amore per me stessa”



Rosalinda Cannavò si scaglia su Instagram contro coloro che continuamente la attaccano per il suo aspetto fisico, facendole notare di essere ingrassata da quando è finita l’esperienza al Grande Fratello Vip. L’attrice, però, non si è fatta scoraggiare dai continui insulti, ma si è mostrata orgogliosa di come si vede oggi: “So di non essere solo un corpo”.

