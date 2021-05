Rubò il bancomat a un uomo morto in un incidente stradale: carabiniere condannato a 3 anni e 7 mesi



Un carabiniere in servizio nella compagnia di Susa, in Piemonte, è stato condannato a tre anni e sette mesi di carcere per peculato. L’ex militare, nel frattempo espulso dall’Arma, era accusato di aver rubato il bancomat e il relativo pin dal marsupio di un uomo morto in un incidente stradale.

