Samantha Curcio e Alessio Cennicola dopo Uomini e Donne: “Siamo davvero innamorati”



A distanza di una decina di giorni dalla scelta, Samantha e Alessio raccontano ai loro follower come sta andando la loro nuova vita di coppia. La distanza per loro non è un problema, visto che entrambi vivono a Roma. Stanno testando una semi convivenza ma, anche se la voglia di conoscersi è tanta, ritagliano gli spazi per pensare ognuno alla sua vita: “Facciamo due giorni insieme e uno di pausa”, spiega l’ex tronista di Sapri, “non credo alle relazioni ossessive, ci stiamo andando tranquilli”.

