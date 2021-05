Samantha D’Incà, in stato vegetativo a 30 anni. La famiglia: “Staccate la spina”, medici contrari



Samantha D’Incà ha 30 anni, vive a Feltre (Belluno) e dal novembre scorso è in stato vegetativo all’ospedale San Martino dopo una semplice operazione ad una gamba. La sua famiglia ha chiesto di spegnere i macchinari che la tengono in vita, sostenendo che questo fosse il desiderio della ragazza, ma i medici sono contrari e il caso che ricorda molto quello di Eluana Englaro sta per approdare in tribunale.

