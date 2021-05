Samantha D’Incà in stato vegetativo. Il padre: “Legge sul fine vita incompleta, battaglia necessaria”



Samantha D’Incà è in stato vegetativo ormai da mesi nonostante i suoi 30 anni. La ragazza aveva più volte espresso la sua volontà di interruzione delle cure ai genitori, ma non le aveva mai messe per iscritto. Ora la famiglia lotta per staccare la spina. Il padre: “La sua battaglia non è inutile, legge sul fine vita ancora incompleta”

