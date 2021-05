Sanofi e Gsk avviano fase 3 del vaccino anti-Covid: approvazione entro il 2021



Sanofi e GSK hanno avviato la fase 3 dello studio clinico per il vaccino anti-Covid per stabilire la sicurezza, l’efficacia e l’immunogenicità delle proteine ricombinanti adiuvate. In attesa dei risultati positivi della fase 3 e delle revisioni regolatorie, l’approvazione del vaccino è prevista nel quarto trimestre 2021.

Continua a leggere



Sanofi e GSK hanno avviato la fase 3 dello studio clinico per il vaccino anti-Covid per stabilire la sicurezza, l’efficacia e l’immunogenicità delle proteine ricombinanti adiuvate. In attesa dei risultati positivi della fase 3 e delle revisioni regolatorie, l’approvazione del vaccino è prevista nel quarto trimestre 2021.

Continua a leggere

Continua a leggere