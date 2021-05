Sassari, morto il bimbo caduto in una pozza d’acqua mentre era in campagna con i genitori



È morto questo pomeriggio all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove era ricoverato dalla tarda mattinata di oggi Diego, il bambino di soli 18 mesi, finito in una pozza d’acqua mentre era in campagna con i genitori a Taniga. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori il piccolo non ce l’ha fatta.

