Savigliano, auto con a bordo 4 giovani si schianta contro un camion: due morti



Si aggrava il bilancio dell’incidente stradale avvenuto a Savigliano, in provincia di Cuneo. Un’auto con a bordo 4 ragazzi si è schiantata contro un camion per cause ancora da accertare. Morti due giovanissimi. Un’altra ragazza è stata invece portata in ospedale in gravi condizioni di salute. Illeso il conducente del mezzo pesante.

