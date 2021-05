“Scenario da guerra, non dormiamo più”, lo straziante racconto dei soccorritori della Funivia Mottarone



“Uno scenario che ricordava la guerra”, così i soccorritori che per primi sono saliti sul Mottarone per la tragedia della Funivia di Stresa, costata la vita a 14 persone, raccontano quanto hanno visto. Molti di loro non sono più riusciti a dormire da quel giorno e per tutti loro sarà impossibile dimenticare.

