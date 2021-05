Scomparsa Denise, due indagati dopo 17 anni. L’avvocato di Piera Maggio: “Unica svolta è trovarla”



Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, ha così commentato l’indiscrezione trapelata ieri di due nuovi indagati nel caso legato alla scomparsa della bambina, si tratterebbe di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave: “Abbiamo appreso la notizia dalla tv. Mi dispiace che possano esserci simili violazioni del segreto istruttorio non solo per noi, ma anche per gli stessi indagati, sempre che sia vero”.

