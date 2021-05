Scontro tra due paracadutisti in volo, tragedia a Vicenza: un morto e un ferito



Poco dopo mezzogiorno, all’aeroporto di Thiene a Vicenza, due paracadutisti si sono agganciati in volo, a una trentina di metri dal suolo. Uno dei due, trentottenne di Schio, è morto sul colpo. L’altro, un trentunenne cittadino americano, è stato portato d’urgenza in ospedale con fratture scomposte. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente.

