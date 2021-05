Scopre che la figlia 15enne è gay e la violenta. Lei denuncia: “Non dico più “papà” ma ora sono forte”



Il padre la violentò quando aveva appena 15 anni dopo aver scoperto la sua relazione con una coetanea. Con l’aiuto della fidanzatina di allora, lei decise di denunciare. Ora Francesca ha 24 anni ed è una giocatrice di calcio. Ha ricostruito la sua vita e non dice più la parola “papà”. “Non odio i miei familiari, per me non esistono”

Continua a leggere



Il padre la violentò quando aveva appena 15 anni dopo aver scoperto la sua relazione con una coetanea. Con l’aiuto della fidanzatina di allora, lei decise di denunciare. Ora Francesca ha 24 anni ed è una giocatrice di calcio. Ha ricostruito la sua vita e non dice più la parola “papà”. “Non odio i miei familiari, per me non esistono”

Continua a leggere

Continua a leggere