Scuola, Bianchi: “Per il rientro a settembre contiamo sul vaccino per la fascia 12-16 anni”



Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha detto che il rientro in classe a settembre sarà in piena sicurezza: “Stiamo lavorando molto con gli altri ministeri, le Regioni, le Province e i Comuni affinché questo avvenga. Valuto positivamente l’idea della Regione Lazio di vaccinare subito i ragazzi che dovranno fare la maturità e attendiamo il 28 maggio il responso dell’Ema sul vaccino per la fascia 12-16 anni”.

