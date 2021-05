Scuola, firmato il nuovo protocollo per gli esami di Stato in presenza



Sindacati e ministero dell’Istruzione hanno firmato il nuovo Protocollo d’Intesa per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli Esami di Stato della scuola secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021. Tra le disposizioni anti Covid anche l’obbligo di indossare mascherine di tipo chirurgico.

Continua a leggere



Sindacati e ministero dell’Istruzione hanno firmato il nuovo Protocollo d’Intesa per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli Esami di Stato della scuola secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021. Tra le disposizioni anti Covid anche l’obbligo di indossare mascherine di tipo chirurgico.

Continua a leggere

Continua a leggere