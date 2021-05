Scuola, il ministro Bianchi: “Subito 70 mila assunzioni, poi un concorso all’anno”



“Abbiamo cominciato a delineare i nuovi concorsi, saranno uno all’anno, regolari, in modo che sia possibile per tutti anche programmare le proprie attività”: lo ha detto il ministro per l’Istruzione Patrizio Bianchi, confermando però che nell’immediato verranno assunti in 70 mila tra docenti e operatori scolastici.

