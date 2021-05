Scuola, la Dad resterà per classi interattive tra Sud e Nord e per collegamenti con l’estero



Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha detto che la dad non sarà abbandonata del tutto per il prossimo anno scolastico: “Come l’abbiamo vista l’anno scorso la Dad il prossimo anno non ci sarà: ci sarà un insieme di ragazzi e insegnanti che con più forza e capacità sapranno dominare lo strumento, per fare classi interattive tra Sud e Nord, tra l’Italia e altri Paesi”.

