Sicilia contro le compagnie aeree: “Mille euro per due biglietti Roma-Palermo, serve indagine”



Se si spendono mille euro solo per raggiungere la Sicilia, tutto quello che stiamo facendo è inutile” ha sottolineato il vice presidente della Regione Siciliana Gaetano Armao presentando il progetto di promozione del turismo nell’Isola. “È chiaro che c’è chi fa un cartello per non danneggiare Alitalia. Il ministero deve verificare”, ha accusato l’assessore regionale al Turismo.

Continua a leggere



Se si spendono mille euro solo per raggiungere la Sicilia, tutto quello che stiamo facendo è inutile” ha sottolineato il vice presidente della Regione Siciliana Gaetano Armao presentando il progetto di promozione del turismo nell’Isola. “È chiaro che c’è chi fa un cartello per non danneggiare Alitalia. Il ministero deve verificare”, ha accusato l’assessore regionale al Turismo.

Continua a leggere

Continua a leggere