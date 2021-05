Siracusa, costringeva la moglie e l’amante a vivere sotto lo stesso tetto: arrestato



Costringeva moglie, figlie e amante a convivere sotto lo stesso tetto, sottoponendole a violenze fisiche, psicologiche e sessuali di ogni tipo. Un uomo residente a Siracusa è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Le sei donne sono state collocate in una struttura protetta dove potranno costruire una nuova vita.

