“Sono laureata in Lettere con magistrale, ma per il ministero non posso insegnare”



Una Laurea triennale in Lettere Moderne e una Magistrale in Informazione e sistemi editoriali, secondo il Ministero dell’Istruzione, non bastano per accedere all’insegnamento di discipline letterarie. È il caso di Francesca Matta, pubblicista e copywriter sarda non idonea ai requisiti del Bando di concorso “nonostante la mia situazione sia perfettamente in regola con i termini, eccezion fatta per il codice della mia laurea magistrale: non è presente nelle tabelle quindi, non posso insegnare”.

