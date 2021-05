Staziona sotto casa di Tommaso Zorzi e lo segue per strada, lui lo affronta e poi pubblica il video



“Sei sempre sotto casa mia, mi segui. Non puoi fare così, non è sano”, Tommaso Zorzi denuncia di essere seguito e controllato a vista da una persona la cui identità non ha reso nota. Per raccontare l’accaduto l’influencer ha pubblicato il video del confronto con il presunto fan cui ha chiesto di smettere di seguirlo.

