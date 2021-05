Stop alla quarantena per chi viaggia: come potrebbero cambiare le regole per i turisti in Italia



Dal 15 maggio l’Italia non imporrà più la mini quarantena di 5 giorni ai viaggiatori provenienti dai paesi dell’Unione Europea, Regno Unito e Israele: sarà infatti sufficiente presentare un tampone con esito negativo, provare di essere stati vaccinati oppure essere guariti dal Covid nei sei mesi precedenti.

