Stromboli, forte eruzione in corso: la colata lavica arriva in mare, fumo visibile a chilometri



Una forte eruzione dello Stromboli è in corso in questi minuti sull’isola delle Eolie dove si trova il vulcano. La colata lavica è arrivata in mare provocando anche diverse frane: l’attività del vulcano si era intensificata negli ultimi giorni. La colonna di fumo che si è alzata dalla bocca dello Stromboli è visibile a chilometri.

