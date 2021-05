Teatro Trastevere presenta Germogli, esperimenti teatrali per artisti e spettatori

Associazione Culturale Teatro Trastevere presenta il Nuovo Progetto Artistico

GERMOGLI

Esperimenti Teatrali, per artisti e spettatori

COS’E’

È la nostra personale risposta alla riapertura delle strutture teatrali a ridosso della stagione estiva. Un percorso di RICERCA, sia del Teatro Trastevere che degli artisti coinvolti, per riabituare gli spettatori a frequentare gli spazi di condivisione artistica, riabbracciandoci, seppur simbolicamente, attraverso l’arte, portatrice di sana socialità.

MA IN PRATICA

In pratica apriamo il Teatro alle compagnie e ai singoli artisti che, dopo mesi di elaborazione di nuovi contenuti, vogliano finalmente dare viva realtà al proprio progetto. Offriamo 50 ore di RESIDENZA CREATIVA e 2 giorni di restituzione al pubblico non solo in forma di spettacolo, ma anche di semplice studio: “…Faremo le cose in sicurezza, seguendo i protocolli e metteremo in agibilità la compagnia stessa per i giorni di repliche, a nostre spese. A sostegno del vostro progetto ci sarà un lavoro di promozione e comunicazione, e produrremo un video a camera fissa della restituzione pubblica.” Cit.

GLI SPETTATORI

È l’aspetto che abbiamo più a cuore. Addetti ai lavori o semplici appassionati è arrivato il vostro momento: se desiderate diventare una sorta di CURATORI DELL’OPERA e forgiatori del materiale malleabile in mano agli artisti, artefici voi stessi “dell’oggetto teatrale artigianale”, vi basterà comunicare la vostra adesione per il Progetto GERMOGLI al numero 3283546847 oppure via mail a selezione@teatrotrastevere. Appena pubblicheremo il primo Progetto-Germoglio, vi racconteremo e vi coinvolgeremo attraverso l’uso della tecnologia, nel processo creativo in atto, mettendo così in contatto spettatore e artista, in modo da creare insieme la sensibilità del teatro che verrà. Logicamente sarà possibile partecipare poi alla serata di restituzione dal vivo. In quell’occasione potremo finalmente ritrovarci insieme a fine spettacolo, per ragionare di quello che abbiamo visto, dando vita ad una esperienza di creazione collettiva. Ci piacerebbe arrivare simbolicamente ad un gruppo di “39 coltivatori”, tanti quanti i posti che abbiamo con le attuali restrizioni.

COME FACCIO A PARTECIPARE

Invia il tuo progetto inedito a selezione@teatrotrastevere.it con una breve descrizione e il curriculum vitae della Compagnia: quanto prima ti confermeremo se potremo offrirti l’humus per farlo germogliare. Ma attenzione: ci sarà come unico criterio risolutivo la coerenza con la LINEA ARTISTICA del Teatro Trastevere, votata all’innovazione, alla contemporaneità e ad un teatro pensato per il pubblico, capace di generare interazione e compartecipazione. Sono preferibili i gruppi di massimo 5 componenti, ma se sarete di più, tranquilli, un accordo lo troveremo.

QUANDO SI INIZIA

Prima riceveremo il materiale, prima cominceremo a piantare i nostri Germogli. Continueremo a curarli e vederli spuntare durante tutta l’estate, fino alle soglie dell’autunno, quando saremo pronti a partire per la STAGIONE 21-22.

MA SE PAGA?

Per gli artisti no, per chi verrà a vedere la restituzione sì, ma sarà una cifra irrisoria: forse non sarà uno spettacolo perfettamente impacchettato, ma in questo momento crediamo che mostrare il PROCESSO sia più importante della performance finale in senso stretto. L’incasso delle serate andrà metà al teatro e metà alla compagnia.

MA SIETE FINANZIATI?

Durante questo periodo di chiusura abbiamo ricevuto alcuni aiuti pubblici che ci hanno permesso di sopravvivere nonostante lo stop forzato. Una piccola parte di questi abbiamo deciso di investirla in questo progetto: per aiutare produzioni e artisti che non hanno avuto la nostra stessa sorte e per metterci a servizio dei veri destinatari finali di tutti i nostri sforzi artistici ed organizzativi: gli SPETTATORI.

