Temptation Island, una coppia dell’ultima edizione annuncia: “Ci siamo lasciati”



Non ha retto l’amore tra Nadia Chahar e e Antonio Giungo, la coppia di Reggio Emilia reduce dell’ultima edizione di Temptation Island. Ad annunciare la fine del loro rapporto, già vacillante prima della loro partecipazione al programma condotto da Alessia Marcuzzi,è Nadia che su Instagram ha chiesto che venga rispettata la sua privacy in un “momento no”. Non a caso, il suo profilo social è ormai chiuso e a quanto pare l’ex concorrente non ha più intenzione di esporre la sua vita privata alle luci del gossip.

