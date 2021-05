Terapie intensive e ricoveri Covid, qual è la situazione regione per regione



Stando ai dati Agenas aggiornati al 23 maggio nessuna regione italiana supera la soglia critica del 30% di occupazione dei posti letto in terapia intensiva Covid. Migliorano anche i dati che riguardano i ricoveri di pazienti positivi al Coronavirus in area non critica: ecco qual è la situazione regione per regione.

