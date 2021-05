Terni, viene lasciata ubriaca nella vasca piena di acqua fredda: 14enne salvata dal 118



Aveva bevuto troppo durante una festa a casa di un compagno di classe. Nel tentativo di farla riprendere, le amiche l’hanno immersa nella vasca piena di acqua fredda. La 14enne di Terni è stata salvata dal 118 dopo che le compagne di classe avevano tentato una manovra disperata per farla tornare in se. La ragazzina era in principio di ipotermia.

