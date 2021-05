Terribile schianto nella notte a Città di Castello, auto sbanda: Elisa muore a 21 anni



Un tragico incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Città di Castello ha provocato la morte di Elisa Cesari, 21 anni. La giovane era alla guida della sua auto, una Mini Cooper, quando è finita fuori strada per motivi ancora da accertare. La vettura si è schiantata contro un greppo e per la 21enne non c’è stato nulla da fare.

