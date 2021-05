Tori da rodeo in fuga nel Torinese: Mucche in calore, droni e 150 uomini per catturarli



Quello che sembrava inizialmente un incidente di poco conto si è trasformato in una caccia senza sosta ai tori che ha coinvolto sempre più persone e mezzi. Gli animali in cerca di cibo potrebbero anche diventare pericolosi ma bisogna fare presto soprattutto per evitare loro altre sofferenze visto che nel frattempo già uno dei bovini è stato investito e ucciso in strada da un’auto.

