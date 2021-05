Torna a casa in sella alla moto, Diego muore nel drammatico incidente a Osimo



Diego Petruio, imprenditore marchigiano di 41 anni, è morto sull’asfalto del centro abitato di San Biagio ad Osimo, in provincia di Ancona. Fatale per lui uno schianto violentissimo contro un furgone che proprio in quel momento si stava immettendo sulla strada e che il centauro ha centrato in pieno.

