Tortora, sesso in cambio del posto fisso: indagati il segretario comunale e una dipendente



Il segretario comunale del Comune di Tortora e una dipendente dell’Ente sarebbero indagati per una vicenda riguardante favori sessuali in cambio di un esito positivo al concorso pubblico. Il dipendente, inoltre, era stato informato sulle intercettazioni in corso. Si indaga quindi anche per risalire all’identità della “talpa” che aveva svelato i risvolti dell’inchiesta in corso.

