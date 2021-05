Tragedia Mottarone, malore mentre fa riprese per la tv: morto operatore per le reti Mediaset



Tragedia nella zona del Mottarone, dove domenica è precipitata una cabina della funivia causando la morte di quattordici persone. Nicola Pontoriero, operatore tv freelance di 52 anni, che lavorava in quel momento per le reti Mediaset secondo le prime indiscrezioni, è morto per un malore mentre era impegnato in un servizio sul luogo dell’incidente.

Continua a leggere



Tragedia nella zona del Mottarone, dove domenica è precipitata una cabina della funivia causando la morte di quattordici persone. Nicola Pontoriero, operatore tv freelance di 52 anni, che lavorava in quel momento per le reti Mediaset secondo le prime indiscrezioni, è morto per un malore mentre era impegnato in un servizio sul luogo dell’incidente.

Continua a leggere

Continua a leggere